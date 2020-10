Twintiger pleegt overval op nachtwinkel met vleesmes Tim Van Der Zeypen

12 oktober 2020

13u15 1 Mechelen Ismaël M., een 21-jarige jongeman uit Mechelen, riskeert een celstraf van dertig maanden effectief. De twintiger stond terecht voor het plegen van een gewapende overval op een nachtwinkel in het centrum van Muizen. Hij ontkende de feiten niet.

Eind februari 2020 drong de 21-jarige de nachtwinkel binnen. “Hij bedreigde de uitbater met een vleesmes en eiste geld. Dat moest de uitbater in een sportzak stoppen”, aldus de openbare aanklager. “Maar de uitbater verzette zich en nam de sportzak af. Hierop haalde de beklaagde met het mes uit naar de uitbater. Het slachtoffer raakte gelukkig niet gewond.”

De jongeman vluchtte hierop weg en de politie werd erbij gehaald. Die startte een onderzoek op. De overval werd gefilmd en op basis van die camerabeelden kwam uiteindelijk een verdachte in beeld. In augustus 2020 werd hij dan opgepakt en al snel ging hij over tot bekentenissen. De 21-jarige werd opgesloten in de gevangenis en kwam in september vrij met een enkelband.

Fles vodka

“Ik wil mijn excuses aanbieden”, zei M. vandaag op zitting. “Ik had die dag samen met een vriend een hele fles wodka opgedronken. Ik wist niet meer wat ik deed.” De openbaar aanklager had het moeilijk om die verklaringen te geloven. “Onder meer omdat hij al vier veroordelingen heeft opgelopen”, luidde het. “Gelet op de zeer ernstige feiten moet er hier streng worden opgetreden.”

Hij vorderde een celstraf van dertig maanden effectief. De advocaat van M. vroeg de rechter om hier niet op in te gaan en stelde een straf met probatie-uitstel voor. “Tijdens zijn studies heeft hij een B-attest gekregen en is hij naar Marokko getrokken. Toen hij uiteindelijk terugkwam, is het misgelopen. Het was een cultuurshock”, aldus de strafpleiter.

Het vonnis in de zaak volgt op 26 oktober.