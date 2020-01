Twintiger opgepakt en aangehouden nadat hij ervoordoor gaat met portefeuille van taxichauffeur (69) TVDZM

17 januari 2020

10u45 0 Mechelen De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een 28-jarige man opgesloten in de gevangenis. De twintiger wordt verdacht van de diefstal van een portefeuille bij een taxichauffeur.

Afgelopen woensdag werd de politie opgeroepen naar de Ridder Dessainlaan. Een 68-jarige taxichauffeur was er zopas het slachtoffer geworden van een diefstal. Een klant was er namelijk vandoor gegaan met de portefeuille van de zestiger. “Er werd nog even een achtervolging ingezet door de taxichauffeur zelf maar zonder succes”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “De dief kon wegvluchten.”

Eens ter plaatse startte er een zoekactie in de buurt. De agenten konden uiteindelijk een verdachte arresteren in de buurt van de ingang van het Mechelse Vrijbroekpark. “De man kwam overeen met de persoonsbeschrijving van de dief”, gaat de politiewoordvoerder verder. “Het bleek om een 28-jarige man te gaan. Hij was in het bezit van het gestolen geld. Dit werd inmiddels gerecupereerd.”

De twintiger werd vervolgens meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. Hij werd uiteindelijk ter beschikking gesteld van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Ook de onderzoeksrechter nam een verhoor af van de verdachte”, besluit Van de Sande. “Na dat verhoor werd de twintiger officieel in verdenking gesteld en aangehouden.”