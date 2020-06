Twintiger niet akkoord met veroordeling: “Diefstal vanop containerpark is niet de zaak van de eeuw” Tim Van Der Zeypen

09 juni 2020

15u00 0 Mechelen Een 26-jarige man uit het Brusselse heeft een celstraf opgelegd gekregen van twaalf maanden met uitstel. De twintiger had verzet aangetekend tegen een veroordeling van de rechtbank in Mechelen.

In 2017 had de rechter hem veroordeeld tot een effectieve celstraf van vijftien maanden. Twee jaar voordien was hij ervandoor gegaan klein elektronica. Deze spullen had hij gestolen op het containerpark. De feiten werden niet betwist. “Maar dit is ook niet de zaak van de eeuw”, zei de raadsman van de twintiger. “Het gaat hier om diefstal van klein elektronica. En zonder te willen minimaliseren is dit niets in vergelijking met diefstallen met inbraken en brandstichtingen zoals afgelopen zondag in Brussel.” De advocaat vroeg aan de rechtbank om de detentie zo kort mogelijk te houden. Het parket was het daar niet mee eens. Het verwees onder meer naar het strafregister van de jongeman. De rechter volgde het pleidooi van de verdediging en veroordeelde hem tot een celstraf van twaalf maanden alsook een geldboete van 600 euro met uitstel.