Twintiger moet werkstraf uitvoeren na drugsbezit in de cel Tim Van Der Zeypen

04 maart 2020

12u20 0 Mechelen De 25-jarige Houssine E. uit Mechelen moet een werkstraf gaan uitvoeren van in totaal honderd uur. Hij werd twee keer schuldig bevonden voor drugs in de gevangenis én ook voor het bezit van een boksbeugel. Die laatste werd aangetroffen bij het doorzoeken van zijn wagen in het kader van een moordpoging.

Tijdens zijn verblijf in de Mechelse gevangenis troffen cipiers tot twee keer toe drugs aan in zijn cel. “In enkele opgesneden dadels werd er bij een celinspectie anderhalve gram hasj en twee gram cannabis aangetroffen”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy destijds. “Later werd er dan weer een halve gram cannabis gevonden. Deze keer was het verstopt in een koffietas.”

De beklaagde ontkende het bezit van de drugs niet maar nuanceerde wel. Volgens zijn raadsman was de drugs niet van hem. Zo was de drugs een keer van zijn schoonbroer, die bij hem in de cel zat en bleek het de tweede keer om de drugs van een andere gedetineerde te gaan. De twintiger werd voor alle feiten schuldig bevonden.

Voor het drugsbezit in de gevangenis kreeg hij een werkstraf opgelegd van vijftig uren, voor het bezit van het verboden wapen eveneens een werkstraf van vijftig uren. Vervult hij deze werkstraffen niet, riskeert hij als nog een celstraf van in totaal twaalf maanden.