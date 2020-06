Twintiger lichtte jarenlang verschillende personen op: “270.000 euro buit? Dit is het absolute minimum en ligt hoogstwaarschijnlijk veel hoger.” Tim Van Der Zeypen

04 juni 2020

14u00 0 Mechelen Een 23-jarige man uit Mechelen moest zich donderdagvoormiddag komen verantwoorden voor een hele reeks oplichtingen. Vandaag stelden er zich een zestal slachtoffers burgerlijke partij. Zij werden één voor één voor een hele lange tijd aan het lijntje gehouden door de twintiger. Het parket vroeg om de man te interneren.

Drie jaar geleden werd het onderzoek naar de jonge oplichter opgestart. Toen stapte één van de slachtoffers naar de politie om klacht in te dienen. De twintiger bleek toen verschillende slachtoffers te hebben gemaakt. Opvallend was de link tussen hen. “Meneer was blijkbaar gefascineerd door de luchtvaart. De slachtoffers waren ofwel werkzaam op de luchthaven, waren piloot of stewards”, klonk het vandaag op zitting.

De modus operandi van de jongeman was ook steeds dezelfde. Zo creëerde hij op internet verschillende valse profielen waarin hij zich voorstelde als vrouw en zocht hij vervolgens contact met zijn latere slachtoffers. Eens zij hapten, vroeg hij om geld. “Hij maakte langdurig misbruik van het vertrouwen van zijn slachtoffers en gebruikte daarvoor vaak listige kunstgrepen zoals onder meer stemvervormers”, zei de openbaar aanklager.

Handletsel

Sommige oplichtingen dateren vermoedelijk al van toen de jongeman nog minderjarig was. Er werd geschat dat hij voor minstens 270.000 euro buit maakte. “En dit is mogelijks nog zwaar onderschat”, aldus de openbaar aanklager. Een van de burgerlijke partij zag in één klap ruim 100.000 euro in rook opgaan. “Hij is piloot en leerde de beklaagde kennen via het internet. Via smoesjes werd er gevraagd om een lening af te sluiten. Mijn cliënt ging hier op in”, klonk het bij advocate Veronique Gysbrechts.

Toen mijn cliënt verhaal ging halen, werd er door de tegenpartij uitgehaald met een mes” Advocaat slachtoffer

De advocate vroeg net zoals de andere slachtoffers een schadevergoeding. Eén van hen liep overigens blijvende letsels op nadat het in 2017 tot een handgemeen kwam met de beklaagde. “Mijn cliënt had bij de tegenpartij een oude auto gekocht maar kreeg die wagen niet. Toen mijn cliënt verhaal ging halen, werd er door de tegenpartij uitgehaald met een mes”, aldus de advocate van het slachtoffer. “Tot op vandaag heeft hij geen gevoel in zijn hand en liep hij al meerdere brandwonden op omdat hij te laat beseft dat hij een warm voorwerp aanraakt.”

Reisjes

“Hij heeft inderdaad voor heel wat menselijk leed gezorgd. Dat begrijpen wij vandaag en wordt ook niet betwist. Maar veel winst heeft hij aan de oplichtingen niet overgehouden", zei meester Manu Bande. De advocaat nam het op voor de jonge Mechelaar. Volgens hem werd een groot deel van het geld opgesoupeerd aan IT-spullen of reisjes. Deze laatste maakte hij soms zelfs met zijn slachtoffers. Hij deed zich dan voor als broer van het fictieve meisje waarmee hij zijn slachtoffer in de val had gelokt.

Volgens het parket tot slot was er een groot recidivegevaar. Onder meer omdat de jongeman al meerdere kansen had gekregen van de onderzoeksrechter. “Maar van zodra hij vrij kwam en op internet kon, herbegon hij vrijwel meteen”, besloot de openbaar aanklager. Hij vroeg de internering. De verdediging betwistte de feiten niet en verzette zich eveneens niet tegen een internering. “Maar alleen als hij gericht kan worden geholpen”, voegde advocaat Manu Bande toe. “Dit is geen gewone problematiek maar is een zeer complexe materie.”

Vonnis op 25 juni