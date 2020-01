Twintiger krijgt tweede kans nadat ze mes door arm van ex stak TVDZM

13 januari 2020

15u55 0

Rechter Suzy Vanhoonacker heeft een 21-jarige vrouw uit Mechelen een tweede kans gegeven. De jonge vrouw stak in 2017 een mes door de arm van haar ex-vriend. “Ik heb spijt en besef dat ik dit niet had mogen doen”, reageerde ze op zitting. De jonge vrouw beschikte over een blanco strafblad. Haar advocate vroeg een milde straf. Onder meer ook omwille van het grote schuldinzicht. De rechter legde haar voorlopig geen straf op. De jonge vrouw kreeg een probatie-opschorting maar zal zich de komende drie jaar wel aan enkele voorwaarden moeten houden.