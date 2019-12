Twintiger krijgt opschorting na partnergeweld TVDZM

27 december 2019

De rechter in Mechelen heeft een 24-jarige op een probatie-opschorting opgelegd. Vorige maand moest hij zich verantwoorden voor partnergeweld. Zo sloeg hij tussen september 2018 en februari 2019 zijn toenmalige vriendin maar liefst drie keer. Het meisje kreeg onder meer klappen in het aangezicht en moest een keer zelf vluchten nadat de twintiger haar tegen de grond had gewerkt. Het koppel ging in tussentijd uit elkaar. De feiten werden niet betwist door de twintiger. “Maar ik had het gewoon moeilijk omdat zij de relatie wou beëindigen”, klonk het bij de 24-jarige op zitting. De rechter legde hem voorlopig dus nog geen straf op. Onder meer omwille van zijn blanco strafblad. Hij moet zich de komende drie jaar wel houden aan verschillende voorwaarden. Doet hij dat niet, riskeert hij alsnog een celstraf.