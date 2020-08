Twintiger krijgt klapband met wagen en breekt in bij garage Tim Van Der Zeypen

13 augustus 2020

11u25 0 Mechelen Het parket heeft een celstraf gevorderd van twee jaar effectief tegen Bilal E.A. (27). De twintiger uit Mechelen moest zich samen met twee anderen komen verantwoorden voor twee diefstallen en een inbraak.

De feiten speelden zich op 7 maart 2020 af langs de Gentsesteenweg. De drie zaten in de wagen en kregen plots een klapband. Nadat ze zich hadden geparkeerd aan de overkant van een garage, klom de 27-jairge over de garagepoort en werd er ingebroken in een geparkeerde wagen. “Er werd een laptop, een slagmoersleutel en nog wat andere zaken gestolen”, vertelde openbaar aanklager Karel Berteloot op zitting. “Op het terrein zelf werd er nog een autoband gestolen.”

Volgens camerabeelden probeerde de twintiger ook nog weg te rijden met een andere geparkeerde wagen. Maar dat mislukte. Inmiddels werd de politie verwittigd door enkele getuigen. Zij kwamen ter plaatse en troffen naast de 27-jarige ook nog de twee anderen betrokken aan. Zij zaten in de wagen waar de gestolen spullen lagen verstopt. Uit verder onderzoek bleek dat de 27-jarige ook nog verantwoordelijk kan worden gesteld voor een inbraak bij de buren van de autogarage. Daar werd eveneens ingebroken in een wagen en werd naast het reservewiel ook nog een krik gestolen.

Het parket vorderde twee jaar cel tegen E.A. Zijn kompanen riskeren een celstraf van één jaar met een eventueel uitstel. “Zij namen aan de poort de door de twintiger gestolen spullen aan”, besloot de aanklager. Enkel Bilial E.A. verscheen vandaag op zitting. De twee anderen lieten verstek gaan. E.A. bood zijn verontschuldigingen aan. Zijn raadsman Erwin Van Goolen vroeg een werkstraf. “Mijn cliënt is daar niet doelbewust terecht gekomen. Hij kreeg een klapband en wilde die herstellen. Omdat hij dronken was, was hij ook in de verleiding geraakt en stal hij de andere spullen”, besloot de advocaat.

Een vonnis volgt op 19 Augustus.