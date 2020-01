Twintiger is schuldig aan drugshandel maar kan zich na ongeval niets meer herinneren TVDZM

14 januari 2020

13u00 0 Mechelen Een 22-jarige Mechelaar is door de rechter schuldig bevonden aan het verhandelen van drugs. Nochtans kon hij zich maar heel weinig van herinneren. “Na een zwaar verkeersongeval was alles van ervoor erg vaag”, klonk het op zitting.

De jonge man kwam in het vizier van de politie nadat zij informatie over een mogelijke drugshandel hadden ontvangen. Er volgde een onderzoek en de telefoon van de beklaagde werd afgeluisterd. Elf mogelijke afnemers werden geïdentificeerd, twee ervan werden verhoord. “Ze gaven ook allen toe dat ze bij de beklaagde drugs gingen kopen”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. “Bovendien vonden de speurders ook nog enkele bezwaren sms’en in zijn gsm.”

Coma

Zijn advocate vond dat het een te vaag dossier was en benadrukte verder dat haar cliënt zich maar weinig kan herinneren van de feiten. In juni 2019 was de twintiger namelijk betrokken bij een zware crash op de autostrade (E19). Een wagen ging over de vangrail van de E19, botste tegen een brugpijler en kwam meters lager op de R6 terecht. De jongeman belandde toen in een coma.

Straf met uitstel

“En sindsdien is alles van voordien erg vaag geworden”, zei zijn advocate. De verdediging ging vol voor de vrijspraak. Rechter Suzy Vanhoonacker ging daar niet mee akkoord. Ze veroordeelde hem tot een celstraf van vijftien maanden met uitstel en een geldboete van 8.000 euro, waarvan enkel de helft effectief. Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet geweten.