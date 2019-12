Twintiger herinnert zich niets meer van drugshandel na zwaar verkeersongeval: “Alles van voor zijn coma is erg vaag” Tim Van der Zeypen

11 december 2019

18u00 0 Mechelen Een jonge Mechelaar (22) ontkende woensdagochtend op zitting ooit drugs te hebben verhandeld. Nochtans had het parket heel wat bewijslast. De verdediging ging vol voor de vrijspraak: “Mijn cliënt belandde in een coma na een zwaar verkeersongeval. Alles van ervoor is vaag geworden.”

De twintiger kwam in het vizier van de politie nadat die politionele informatie had gekregen. Er volgde een onderzoek en zijn telefoon werd afgeluisterd. Zo konden de speurders in totaal zo’n elf personen identificeren die gekend zijn in het drugsmilieu.

“Twee afnemers werden verhoord en gaven allebei toe dat ze bij beklaagde drugs gingen kopen”, zei procureur des koning Lieselotte Claessens. “Bovendien werden er in zijn gsm-toestel ook enkele bezwarende sms’en teruggevonden.”

Vrijspraak

De Mechelse procureur vorderde vanochtend dan ook een celstraf van vijftien maanden en een geldboete die kan oplopen tot 8.000 euro met een eventueel probatie-uitstel. De verdediging kwam vandaag de vrijspraak vragen.

Niet enkel omdat zij het een vaag dossier vonden maar ook omdat de jongeman zich volgens zijn advocate Anouk De Vleesschouwer niet veel meer herinneren van zijn leven voor een zwaar verkeersongeval.

Zware crash

Zo was hij in juni jongstleden nog betrokken bij een zware crash op de autostrade E19. Na een manoeuvre botste de bestuurder tegen een vrachtwagen op de afrit van Mechelen-Noord, vloog de wagen vervolgen over de vangrail, knalden ze tegen een brugpijler en kwamen ze enkele meters later op de Mechelse gewestweg R6.

Beklaagde, een andere 22-jarige en een veertienjarige jonge raakten daarbij ernstig gewond. “Mijn cliënt is toen in de coma beland en is nog steeds herstellende. Sinds hij is ontwaakt, is als wat er voordien gebeurde in zijn leven erg vaag geworden”, zei de strafpleitster op zitting.

Een vonnis in de zaak volgt op 8 januari.