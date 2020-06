Twintiger die zich voordeed als vrouw en jarenlang piloten en stewards oplichtte wordt geïnterneerd Tim Van Der Zeypen

25 juni 2020

13u30 0 Mechelen Een 23-jarige Mechelaar is door de rechtbank geïnterneerd. De twintiger stond begin deze maand terecht voor oplichting. Jarenlang deed hij zich voor als vrouw op sociale media en troggelde zo verschillende mensen 270.000 euro af.

De jonge Mechelaar leerde zijn slachtoffers telkens kennen via internet. Eerst creëerde hij verschillende valse profielen en stelde zich daarin voor als vrouw. Hij zocht contact op met de slachtoffers, allemaal mannen in de luchtvaartsector gaande van piloten tot stewards. “Eens zij hapten, vroeg hij om geld”, klonk het op zitting. “Soms maakte hij langdurig misbruik van zijn slachtoffers. Hij gebruikte hiervoor zelfs stemvervormers.”

Op zitting begin juni stelden zes slachtoffers zich burgerlijke partij. Alles samen waren ze ruim 270.000 euro kwijt geraakt. Eén van hen zelfs 100.000 euro in één keer. “Hij is piloot en leerde de beklaagde kennen via het internet. Via smoesjes werd er gevraagd om een lening af te sluiten. Mijn cliënt ging hier op in”, klonk het bij advocate Veronique Gysbrechts. Zij vroegen en kregen een schadevergoeding toegekend van de rechtbank. Net zoals de andere slachtoffers.

Steekpartij

Naast de feiten van oplichting moest de twintiger zich ook nog verantwoorden voor slagen en verwondingen. In 2017 kwam het met één van zijn slachtoffers tot een handgemeen. Na de aankoop van een wagen, maar de tegenpartij deze wagen niet kreeg, ontstond er een zware vechtpartij waarbij de beklaagde had uitgehaald met een mes. “Tot op vandaag heeft hij geen gevoel in zijn hand en liep hij al meerdere brandwonden op omdat hij te laat beseft dat hij een warm voorwerp aanraakt”, zei zijn advocaat op zitting.

De feiten werden niet betwist door de verdediging. De man zou ook beseffen dat hij voor heel wat leed heeft gezorgd. “Maar veel winst heeft hij er niet aan overgehouden”, zei zijn advocaat Manu Bande. Volgens hem werd een groot deel van het geld opgesoupeerd aan IT-spullen of reisjes. Deze laatste maakte hij soms zelfs met zijn slachtoffers. “Hij deed zich dan voor als broer van het fictieve meisje waarmee hij zijn slachtoffer in de val had gelokt”, klonk het nog.

Internering

Het parket had bij de behandeling van het dossier de internering gevraagd, de verdediging verzette zich daar niet tegen. “Maar alleen als hij gericht kan worden geholpen”, voegde advocaat Bande nog toe. “Dit is geen gewone problematiek maar is een zeer complexe materie.” Na drie weken beraad spraken de rechters in Mechelen de internering nu ook effectief uit.