Twintiger die terrorist wou oplichtten krijgt werkstraf Tim Van Der Zeypen

03 april 2020

20u00 0 Mechelen Een werkstraf van 120 uren. Tot die straf werd een jonge Antwerpenaar (21) vrijdag veroordeeld door de rechters in Mechelen. De twintiger stond in februari terecht voor oplichting. Hij wou een terrorist oplichtten en vroeg geld om af te reizen naar Syrië.

Drie jaar geleden kwam de jonge Antwerpenaar in contact met een onbekende persoon. Een ronselaar van buitenlands Syriëstrijders zou later blijken. Er werden berichten uitgewisseld via WhatsApp en die bleken ook terroristisch getint.

Niet enkel vroeg de ronselaar naar de stand van zaken in de ‘Belgische missie’ van de twintiger, hij vroeg ook wanneer de beklaagde uiteindelijk naar Syrië zou vertrekken. In de berichten die volgden, vertelde de jongeman meermaals dat hij geen voldoende financiële middelen had om af te reizen naar het oorlogsgebied.

“Maar de onbekende man bleef hem maar aansporen en vertelde dat hij wel voor het nodige geld zou zorgen indien inzamelacties niet genoeg zouden opleveren”, zei de federaal procureur destijds. Het contact tussen beiden werd plotseling afgebroken toen de 21-jarige werd opgepakt in een andere dossier.

“Wake-up call”

De gsm werd uitgelezen en de sms-berichten werden aangetroffen. Oorspronkelijk werd dus gedacht dat de jongeman aan het radicaliseren was maar uiteindelijk werd hij voor terrorisme buiten vervolging gezet. “Wegens een gebrek aan bewijsmateriaal”, klonk het nog op zitting.

De feiten waarvoor hij zich destijds moest verantwoorden, werden afgezwakt naar poging oplichting. Het federaal parket eiste een celstraf van twaalf maanden maar kon zich wel vinden in een werkstraf. Een gunst die ook de door de verdediging werd gevraagd en uiteindelijk werd opgelegd.

De feiten werden niet betwist: “Hij was even het spoor kwijt en had een wake-up call nodig. Die heeft hij met dit dossier gekregen.” De jongeman heeft nu een jaar de tijd om de werkstraf uit te voeren. Doet hij dat niet riskeert hij alsnog een celstraf van twaalf maanden.