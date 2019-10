Twintiger bestolen tijdens sporten TVDZM

04 oktober 2019

10u35 0

Op de Schaliënhoevedreef is een 24-jarige jongeman is bestolen door een dief. Die sloeg toe terwijl de twintiger aan het sporten was. De dief ging ervandoor met een rugzak. Naast een gsm-toestel bestond de buit ook nog uit enkele identiteitsdocumenten. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.