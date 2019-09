Twintiger aangehouden door onderzoeksrechter na inbraak in auto TVDZM

04 september 2019

14u25 0 Mechelen De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een 29-jarige man in verdenking gesteld voor een auto-inbraak. Die dateert van afgelopen weekend. Nu vrijdag verschijnt hij voor de onderzoeksrechter.

De politie van Mechelen-Willebroek ontving in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 1.15 uur een melding van een auto-inbraak in de Stationsstraat. “Een man had er met een steen naar het raampje van een wagen gegooid”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Een patrouilleploeg kon niet veel later een verdachte persoon arresteren. Hij kwam overeen met de persoonsbeschrijving van de inbreker en was in het bezit van een plastic zak met allerlei spullen waarvoor hij geen verklaring had.”

De man werd meegenomen naar het politiekantoor en verhoord. Hij werd er ook geïdentificeerd. Het ging om een 29-jarige man die bij de politie bekend staat voor eerder gepleegde feiten. “Intussen bleek ook nog dat de spullen in de plastic zak afkomstig waren van de ingebroken wagen”, gaat Van de Sande verder. “De man werd ter beschikking gesteld van het parket en voor de onderzoeksrechter gebracht.” Daar werd hij opnieuw verhoord en werd er ook beslist om de man aan te houden. De twintiger werd overgebracht en opgesloten in de gevangenis.

Nu vrijdag moet hij voor de raadkamer verschijnen. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of de 29-jarige langer in de gevangenis moet blijven of niet.