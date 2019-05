Tweelingzussen openen boetiek voor vrouwen die groter zijn dan 1.80 meter: “Er zijn winkels voor kleine en zware vrouwen, maar niet voor grote” Wannes Vansina

24 mei 2019

16u49 4 Mechelen Tweelingzussen Tin en Wella Loeman (44) uit Sint-Katelijne-Waver zijn in de Borzestraat in Mechelen gestart met een winkel voor grote vrouwen. Uit eigen ervaring weten ze dat voor dames groter dan 1.80 meter er bitter weinig bestaat, met als gevolg dat ze vaak gedwongen zijn slecht gekleed door het leven te gaan.

Tin en Wella worstelen al hun ganse leven met hun 1 meter 87. “Al van toen wij opgroeiden, vonden wij nooit kleren die pasten. We wilden zoals elk meisje mooi en modieus gekleed zijn, maar dat ging gewoon niet. Niets staat mooi. Mouwen zijn te kort, jassen zitten niet op de juiste plek. Heel frustrerend. Broeken zijn nog het moeilijkst. Vaak moesten we naar mannenkleren gaan.”

In de dertig jaar die volgden, veranderde er weinig. “Gaandeweg kwamen er winkels voor kleine vrouwen en voor dikke vrouwen bij, maar niet voor grote vrouwen. Nu is er welgeteld één waar we weet van hebben.” Tin en Wella waren lange tijd zoekende. “We hebben zelfs geprobeerd om in samenwerking met een intussen bekende modeontwerper met een collectie te beginnen, maar dat was niet haalbaar. Een broek zou 400 à 500 euro hebben gekost. Ik heb veel over voor passende kledij, maar er zijn grenzen”, lacht Wella.

“Geen loon”

Dat er helemaal niks veranderde, is overdreven. Sommige grote modeketens hebben intussen wel aandacht voor grotere maten. “Sommige hebben een tall collectie, al is die niet echt tall. De patronen zijn niet aangepast, enkel de pijpen wat langer gemaakt. Wil je dat de mouwen lang genoeg zijn, dan moet je al geluk hebben. Maar het wordt wel verkocht. Grote vrouwen zijn al blij dat er iets is, ook al moeten ze dan creatief zijn met armbanden en botjes om het te kunnen dragen”, klinkt het.

De zussen gaven niet op en twee jaar geleden startten ze in samenwerking met de vzw Mest een pop-up in de Onze-Lieve-Vrouwestraat (toen nog onder de naam 36 & More). “In Nederland bestonden er wél winkels voor grote vrouwen. We hebben gevraagd wie hun leverancier was en zo belandden we bij Only-M.” Sinds kort hebben de zussen een vaste zaak in de Borzestraat, Tin & Wella genaamd, met intussen ook broeken van Wonderjeans en Stark. Ze combineren de zaak met hun werk als verpleegkundige. Daarom is de winkel enkel op donderdag, vrijdag en zaterdag geopend.

Zakken

“We hebben zelf geniet van de winkel. We zien best schrijnende toestanden. Soms dragen grote dames ‘zakken’ om toch maar de lengte te hebben. Vorige week was hier nog een, denk ik, 17-jarig meisje. Ze was net door haar enige broek gevallen, de tranen nabij. Je zag ze opleven. Hier paste plots alles, iets dat je als grote vrouw haast nooit meemaakt. We maken mensen echt gelukkig en daarvoor doen we het”, vertelt de tweeling.

Je valt toch op, dan doe je dat maar beter ineens goed Wella Loeman

Opvallend is een ‘hall of fame’ op de muur. Bezoekers kunnen sinds een week op de muur hun lengte aangeven en er hun naam bijschrijven. “Veel grote vrouwen hebben het gevoel dat ze een unicum zijn. Op deze manier laten we ze voelen dat ze niet alleen zijn. Als je weer eens wordt nagekeken op straat of opmerkingen krijgt, dan voel je je soms abnormaal. Zeker jonge meisjes lopen gebogen: ze willen niet opvallen. Intussen draag ik zelf hakken, wat ik vroeger nooit zou hebben gedaan. Dat raad ik dames ook aan: als je dat wil, doe dat dan. Je valt toch op, dan doe je dat maar beter ineens goed”, besluit Wella.

Meer info op www.tinenwella.be.