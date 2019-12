Tweelingbroers verhandelen cannabis en cocaïne in het Mechelse Tim Van der Zeypen

05 december 2019

13u20 0 Mechelen Een 22-jarige tweeling uit het Mechelse moest zich donderdagvoormiddag verantwoorden voor drugshandel. De ene broer verkocht volgens het parket cannabis, de andere dealde cocaïne. Het parket eiste dertig maanden cel.

De twee kwamen in het vizier van de politie in de zomer van 2017. “Er werden toen in het hele Mechelse zakken aangetroffen met daarin drugs en wapens”, klonk het bij het parket. “Na verder onderzoek kon de politie de zakken met drugs linken aan een van de broers. Zo werd zijn auto onder meer gezien op een dumpplaats van drugs in Muizen.”

Mogelijks werden de dumpplaatsen in het Mechelse gebruikt door de broers zodat de politie hen niet meteen kon linken aan de drugs. “Maar na het linken, werd er gestart met een telefonie-onderzoek”, gaat het parket verder. Een van de broers werd zo op heterdaad betrapt op het moment dat hij had afgesproken met een afnemer.

Samen gedeald

De twintiger werd gearresteerd en na het uitlezen van zijn gsm, bleek hij een klantenbestand te hebben over heel Vlaanderen. “Bovendien bleek hij in amper twee maanden tijd voor bijna twee kilogram aan cannabis te hebben verkocht”, aldus het parket.

Soms zou de man ook nog cocaïne hebben verhandeld maar hiervoor werkte hij samen met zijn broer. “Als zijn afnemers cocaïne vroegen, liet hij zijn broer contacteren”, luidde het nog. Na zijn arrestatie in mei 2018 verbleef hij een tijdje in de gevangenis, zijn tweelingbroer nog steeds.“Door voorafgaande veroordelingen”, zei diens advocaat.

40.000 euro

Naast de effectieve celstraf eiste het parket ook nog geldboetes die kunnen oplopen tot 12.000 euro en een vermogensvoordeel van in totaal meer dan 40.000 euro. Beide broers ontkenden hun betrokkenheid dus niet maar hun advocaten vroegen enige mildheid. “Wij gaan niet moeilijk doen. Meneer is in de fout gegaan”, aldus advocate Els Gauquie.

Zij verdedigde de tweelingbroer die de cannabis verkocht. “Maar intussen heeft hij ingezien dat hij in de fout is gegaan en probeert hij zijn leven terug op de rails te krijgen”, besloot de stafpleiter. Zij vroeg een werkstraf. Haar confrater vroeg voor zijn cliënt een opslorping bij de opgelegde celstraf van achttien maanden uit 2018.

Vonnis 2 januari 2020.