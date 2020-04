Tweeling bevalt bijna gelijktijdig van eerste kindje: “Zo blij dat we hen kunnen laten zien aan hun betovergrootmoeder” Wannes Vansina

15 april 2020

18u29 0 Mechelen Bijzondere ontmoeting aan woonzorgcentrum De Lisdodde in Mechelen woensdag. Betovergrootmoeder Jeanne (99) kreeg voor het eerst achterachterkleinkinderen Olli en Esra te zien, de eerste kindjes van de tweeling Lana en Lisa (23). Eens even vastpakken, dat kon uiteraard niet, maar het bezoek was duidelijk een opsteker in moeilijke coronadagen.

Een eeneiige tweeling die dan ook nog eens gelijktijdig zwanger is van een eerste kindje en met amper een week verschil bevalt, het kan haast geen toeval zijn. “En toch is het zo. We hebben niks gepland”, lacht Lana Thielemans.

De tweelingzussen lagen nagenoeg gelijktijdig in het kraambed. Lana beviel op 26 maart op de uitgetelde datum van eerste kindje Olli, Lisa volgde een week later – op 3 april – met Esra.

Op corona getest

Dat ze dat moesten doen in volle coronacrisis, maakte het extra bijzonder. “We moesten het Imeldaziekenhuis betreden via een speciale ingang en het was er heel rustig. Bij mij werd enkel mijn temperatuur gemeten, mijn zus werd op het coronavirus getest”, vertelt Lana. Gelukkig zijn de mama’s kerngezond, net als hun baby’s.

Familie- en vriendenbezoekjes zitten er voorlopig niet in, al waren het zware bevallingen en is de rust dus ook wel welkom. “We moeten het positief bekijken. We hebben de tijd om met ons drietjes op onze plooi te komen.”

Vanwege de ‘lockdown light’ kon betovergrootmoeder Jeanne haar achterachterkleinkinderen nog niet kon zien. Tot de kersverse mama’s woensdagnamiddag samen aan het raam van De Lisdodde even gedag gingen zeggen aan ‘de Bomma’ en – via een verpleger – suikerbonen afgaven.

Geen woorden

Lana: “De Bomma is nog altijd heel goed. We hadden altijd gezegd dat ze de geboorte van onze kindjes nog moest meemaken. Ik vond het heel speciaal. Ze zag er echt gelukkig uit. Haar ogen fonkelden.”

Een gesprek voeren was vanwege haar hardhorigheid wat moeilijker, maar het even samen zijn – op een afstand, weliswaar – had eigenlijk ook geen woorden nodig.

Vijfgeslacht

Ook aanwezig: overgrootmoeder Greet Faes (75) en groottante Emmy Verschueren. De mama van de tweeling is overleden, maar Greet zag er op die manier toch een dubbel vijfgeslacht in. “Wie kan dat zeggen?”

“Dit bezoek heeft een speciale betekenis”, vervolgt de overgrootmoeder. “Lana en Lisa hebben, omdat ze een tweeling zijn, altijd een streepje voorgehad bij mama. Dit is een emotioneel moment.”

Met de Bomma ging het naar omstandigheden goed. “In de Lisdodde werd voorlopig nog geen besmetting met het coronavirus vastgesteld”, geeft ze nog mee.