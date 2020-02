Tweede toegang park Kalverenstraat komt er eindelijk aan, maar wordt kleiner Wannes Vansina

18 februari 2020

09u17 0 Mechelen Ruim anderhalf jaar na de opening van park Kalvenstraat in de Mechelse wijk Nekkerspoel is de tweede toegang nog altijd niet gerealiseerd. Hij wordt bovendien kleiner dan aanvankelijk gepland.

Het park opende op 1 juli 2018 en is momenteel enkel toegankelijk via de Grote Nieuwedijkstraat. De tweede toegang in de Kalverenstraat moet wachten op de voortgang van een private werf en deze liep vertraging op.

“Intussen is een aannemer wel al gestart aan het huis en kan je er al door het tunneltje kijken naar het park. De ruwbouw zou tegen de lente klaar zijn”, zegt schepen van Parken en stadstuinen Patrick Princen.

De toegang zou wel dubbel zo breed worden. De stad kocht daarvoor Kalverenstraat 31 aan. “Maar het kan niet omdat een steunmuur moet blijven staan. We zullen de woning terug verkopen”, aldus de schepen.