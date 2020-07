Tweede Shopping Shuttle na amper maand stopgezet Wannes Vansina

30 juli 2020

12u14 0 Mechelen De tweede route van de Shopping Shuttle zal voorlopig niet meer worden gereden. De stad Mechelen zet de gratis taxidienst tussen Mechelen-Zuid en de Korenmarkt stop.

Er maakt nauwelijks volk gebruik van. “Eigenlijk moet je zoiets lanceren met een hele promotiecampagne, maar die kunnen we nu niet op volle toeren voeren”, legt schepen van Economie Greet Geypen uit.

“In overleg met Mechelen MeeMaken hebben we beslist om de shuttle voorlopig niet meer te laten uitrijden. De middelen zetten we liever in voor onze campagne om het lokaal shoppen te promoten.”

De oude Shopping Shuttle, tussen P&R De Nekker en de Grote Markt, blijft wel rijden, elke zaterdag van 9 tot 19 uur en elke koopzondag van 13 tot 18 uur.