Tweede leerjaar voelt zich zelfstandiger na nachtje in de klas Wannes Vansina

25 oktober 2019

De leerlingen van het tweede leerjaar van basisschool De Ham zijn deze ochtend wakker geworden … op school. Donderdag brachten hun ouders na schooltijd matjes en slaapzakken naar de klas, waarop de sleep-in kon beginnen. Na lekker spaghetti te hebben gemaakt en een mini-fuifje te hebben gehouden, kropen de kinderen hun bedje in. Om deze ochtend gezond te ontbijten. “Het was voor veel van onze kinderen de eerste keer dat ze van mama en papa een nachtje weg waren. Na deze nacht zijn ze een stuk zelfstandiger en voelen ze zich weer een beetje ‘groter’”, zeggen juffen Leen en Sofie. Volgens de school is een sleep-in ook altijd goed voor de sociale samenhang. “De klas is altijd net dat tikkeltje hechter”, aldus directeur Ann Vander Linden.