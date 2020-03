Tweede applaus voor de zorg: “Over enkele dagen graag iedereen!” Wannes Vansina

19 maart 2020

20u53 0

Vanavond werd voor de tweede avond op rij geapplaudisseerd voor de werknemers van de zorgsector. In sommige starten gebeurde helemaal niets, op verschillende andere plaatsen gingen de handen wél op elkaar, zoals hier op de Tervuursesteenweg in Mechelen. Karlijne Alvarez Provinciael had na een matige deelname woensdag opgeroepen om vanavond meer te doen en dat lukte ook. “Elke dag wat volk meer, over enkele dagen graag iedereen!”, drukte ze haar hoop uit.