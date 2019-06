Twee zwaargewonden bij spectaculair ongeval op afrit E19 Tim Van der Zeypen

21 juni 2019

00u15 4 Mechelen Bij een bijzonder zwaar verkeersongeval in Mechelen zijn donderdagavond drie gewonden gevallen. Een auto ging op de autostrade E19 ter hoogte van de afrit Mechelen-Noord uit de bocht en kwam enkele meters lager op de R6 terecht. Twee inzittenden verkeren in levensgevaar, een derde chauffeur liep lichte verwondingen op. De politie is een onderzoek opgestart naar de exacte omstandigheden.

Het ongeval gebeurde omstreeks 22.00 uur. De wagen, een Renault Megane, botste toen bij het afrijden van de afrit Mechelen-Noord tegen een vrachtwagen die voor hen uit reed. De autobestuurder verloor hierdoor vermoedelijk de controle over zijn stuur, ging aan het tollen en reed door de vangrail. De wagen kwam uiteindelijk enkele meters lager terecht op de R6.

Hulpdiensten werden opgeroepen en kwamen massaal ter plaatse. Volgens de brandweer waren er drie inzittenden in het voertuig en zaten deze alledrie gekneld. “Een persoon konden we snel uit het voertuig bevrijden”, vertelt brandweerkapitein Michel Michiels. “Alvorens we de twee andere inzittenden konden bevrijden, moesten we eerst het dak verwijderen.”

Levensgevaar

Alle inzittenden waren jongeren. Twee personen werden afgevoerd naar het ziekenhuis met zware verwondingen. Naar verluidt is er levensgevaar. De derde inzittende raakte bij het ongeval lichtgewond en werd eveneens afgevoerd naar het ziekenhuis voor verder verzorging.

De ravage door het ongeval is groot. De wagen is klaar voor de schroothoop en zal moeten worden getakeld. Dit zal pas kunnen gebeuren na de vaststellingen van de politie. Die zijn momenteel nog volop bezig. Er werd ook contact opgenomen met de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket en die stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse. Over de exacte omstandigheden is momenteel nog niet veel bekend.