Twee Roemenen veroordeeld voor winkeldiefstallen: “Slechte economie is geen excuus” TVDZM

17 september 2019

14u53 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft twee Roemenen veroordeeld voor een winkeldiefstal bij kledingzaak Riverwoods en bij een opticien op de IJzerenleen. Ze gingen er respectievelijk vandoor met een vijftiental T-shirts en brillen. Het duo kreeg elk een celstraf van twaalf maanden en een geldboete van 800 euro effectief.

Twee weken geleden moest er zich ook nog een derde man verantwoorden voor deze diefstallen. Hij reed volgens het parket met de vluchtauto, maar zelf verklaarde hij dat hij hen enkel was gaan oppikken in het centrum van Mechelen. “Ik wist niet dat ze kort daarvoor winkeldiefstallen hadden gepleegd”, vertelde de man op zitting. Hij werd vrijgesproken op basis van twijfel.

De twee maakten midden mei 2010 zo’n 12.000 euro buit. Op basis van camerabeelden werden ze geïdentificeerd en later opgepakt door de politie. De twee ontkenden de feiten niet. Zij vroegen enige mildheid. “Mijn huis in Roemenië is intussen afgebrand en ik zou graag zo snel mogelijk terug naar mijn thuisland gaan”, vertelde een van de twee Roemenen. De andere verklaarde de diefstal te hebben gepleegd omwille van economische doeleinden.

Brexit

Zo was hij eerder met zijn gezin naar Engeland vertrokken maar had hij door de Brexit geen job gevonden. “Ik ben naar België gekeerd om een job te zoeken en had die dag van de diefstal een sollicitatiegesprek”, zei hij tegen de rechter. Die hield uiteindelijk weinig rekening met hun verklaringen en veroordeelde hen tot een effectieve celstraf. “De slechte economische toestand in Roemenië of in het Verenigd Koninkrijk is geen excuus voor het plegen van deze feiten”, besloot de rechter.