Twee personen gewond bij evenveel verkeersongevallen Wannes Vansina

25 juli 2020

Twee personen zijn vrijdag gewond geraakt bij evenveel verkeersongevallen in Mechelen. Een eerste vond plaats in de Van Beethovenstraat. Twee fietsers botsten er op elkaar. Een 38-jarige vrouw werd daarop overgebracht naar het ziekenhuis. Dezelfde weg ging een 52-jarige man. Hij raakte lichtgewond toen hij in de Nekkerspoelstraat met zijn bromfiets in aanrijding kwam met een personenwagen.