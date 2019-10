Twee minderjarigen opgepakt na felle brand in leeg magazijn waarbij brandweerman gewond raakte TVDZM

04 oktober 2019

17u00 0 Mechelen Twee minderjarigen zijn vrijdagochtend voor de jeugdrechter in Mechelen geleid. De jongeren zouden verantwoordelijk zijn voor de brand in het leegstaande magazijn achter de voormalige elektrozaak Veltmans in de Hoogstraat. De jeugdrechter legde enkele maatregelen op. Bij de brand maandag raakte een brandweerman lichtgewond.

De brand werd opgemerkt kort voor 18.00 uur maandagavond. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. Even werd er gevreesd dat er zich twee jongeren in het pand bevonden. De brandweer drong de leegstaande winkel binnen en lokaliseerde de brand in een magazijn achteraan de winkel. Enkele brandweermannen doorzochten het magazijn. Wanneer één van hen opnieuw naar buiten ging om van persluchtfles te wisselen, viel hij door een trapgat en raakte hij lichtgewond. Hij werd ter plaatse verzorgd.

Verschillende brandhaarden

De politie ging samen met het gerecht op zoek naar de oorzaak van de brand. Volgens de eerste vaststellingen van de politie en de bevindingen van het labo, bleek dat de brand was aangestoken. Zo werden naar verluidt verschillende brandhaarden aangetroffen. Hierop startte de recherche van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek een onderzoek op.

Maatregelen

Camerabeelden in het centrum werden bekeken en na een tijdje konden de rechercheurs twee verdachten identificeren. “Het gaat om twee minderjarigen uit Mechelen van 14 en 15 jaar oud”, bevestigt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Het duo werd in de loop van donderdag opgepakt en vrijdagvoormiddag voor de jeugdrechter in Mechelen geleid. “Die heeft besloten om de twee jongeren maatregelen op te leggen”, gaat parketwoordvoerster Claessens verder. Wat die zijn, wou het parket liever niet kwijt. Het onderzoek wordt intussen voortgezet.