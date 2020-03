Twee Mechelse horecazaken sloten vannacht pas na middernacht: “Ontvangen een GAS-boete” Antoon Verbeeck

14 maart 2020

10u34 18

Het naleven van de door de federale regering opgelegde sluiting van horecazaken is vrijdagnacht in Mechelen en Willebroek zonder noemenswaardige problemen verlopen, dat deelt de lokale politiezone mee. Toch waren er twee zaakvoerders die de regel aan hun laars lapten. “Het merendeel van de handelszaken heeft de deuren om middernacht gesloten. In slechts een handvol zaken hebben onze collega’s de uitbater moeten wijzen op de regelgeving aangaande het sluiten van de zaak, wat dan ook onmiddellijk gebeurde. Twee zaakvoerders, beiden uit Mechelen, ontvingen een proces-verbaal omwille van een laattijdige sluiting na herhaaldelijke waarschuwingen van onze collega’s. Zij mogen zich aan een GAS-boete verwachten, die hen tussen de 50 tot 350 euro kan gaan kosten”, aldus Dirk Van de Sande, perswoordvoerder van politiezone Mechelen-Willebroek.