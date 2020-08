Twee kinderen besmet op IdeeKids-kamp in Mechelen Tim Van Der Zeypen HAA

15 augustus 2020

13u35 0 Mechelen Twee kinderen die deelnamen aan een kamp van IdeeKids in Mechelen zijn besmet met Covid-19. De andere deelnemers van het kamp worden getest. Het Mechels stadsbestuur laat weten de contactopsporing te zullen uitvoeren om uit te zoeken met wie de besmette kinderen in contact kwamen.

De kinderen namen deel aan een kamp van IdeeKids in de eerste week van augustus in het Scheppersinstituut in Mechelen. IdeeKids biedt kampen aan die telkens een week duren en rond een bepaald thema werken, het gaat om kampen waarbij de kinderen thuis overnachten en enkel overdag worden opgevangen.

De twee kinderen maakten deel uit van een verschillende cluster. Alle deelnemers en de monitoren worden getest of zullen dat één van de komende dagen moeten laten doen. In totaal zaten er negentig kinderen op het kamp.

Het stadsbestuur zal de contactopsporing uitvoeren en daarvoor gebruikmaken van het Covidcallcenter Mechelen-Katelijne dat vorige week werd opgericht.