Twee keer slecht nieuws voor begroting: verwijlinteresten voor Bruul en boete van fiscus Wannes Vansina

03 september 2019

12u08 0 Mechelen De stad Mechelen betaalt Viabuild 17.657,58 euro verwijlintresten voor het laattijdig betalen van de vernieuwing van de Bruul enkele jaren terug.

De stad komt er zo nog goedkoop vanaf, want aanvankelijk eiste de aannemer 57.606,18 euro. Een tegenvoorstel van de stad van 7.845,94 euro werd verworpen. In februari bereikten de twee partijen een compromis, dat maandagavond door de gemeenteraad werd bekrachtigd. De laattijdige betaling is het gevolg van een geschil over de aangepaste werkwijze voor de plaatsing van de natuursteenbestrating.

BTW

Het was maandagavond niet het enige slechte nieuws voor de Mechelse begroting. De gemeenteraad nam ook akte van een collegebesluit van 5 augustus om 48.993,43 euro te betalen aan de fiscus. Het gaat om 43.388,43 euro ten onrechte afgetrokken BTW door de herstelling van de vloer van de Nekkerhal plus een minimumboete en nalatigheidsintresten.

