Twee jonge overvallers van apotheek Multipharma veroordeeld tot vijf jaar met uitstel Tim Van der Zeypen

23 september 2019

12u22 0 Mechelen De rechtbank in Mechelen heeft twee jongeren schuldig bevonden aan een hele reeks overvallen. Ze gingen onder meer vier keer langs bij apotheek Multipharma langs de Battelsesteenweg. De rechtbank stuurde hen niet naar de gevangenis maar legde het duo strenge celstraffen van vijf jaar met uitstel op.

Ze waren de schrik van de Mechelse apothekers. Ongeveer een maand lang pleegden ze verschillende overvallen. Op 12 februari 2019 begonnen ze eraan. Kort voor sluitingstijd wandelden ze toen apotheek Multipharma binnen, bedreigden ze het personeel en gingen ze ervandoor met de inhoud van de kassa. De politie startte een onderzoek op maar nog voor de speurders hen konden arresteren, gingen ze in totaal vier keer langs bij de apotheek.

De laatste keer was zo’n 24 uur voor hun arrestatie. “Op de dag van hun arrestatie werden ze opgemerkt door een alerte buurtbewoner. Hij had hen gezien toen ze zich verdacht gedroegen voor supermarkt Carrefour. Opmerkelijk is dat deze supermark zich enkele honderden meters van apotheek Multipharma bevindt”, klonk het eerder.

Overvalpoging

Vermoedelijk waren de twee ook toen van plan om de supermarkt binnen te stormen en een overval te plegen maar deze overval mislukte dus dankzij het tijdig ingrijpen van de buurtbewoner én de lokale politie. Ook voor die poging tot overval moesten de twee jongeren zich twee weken geleden verantwoorden.

De rechter oordeelde na beraad dat ook deze feiten voldoende waren bewezen. Net zoals de overval op elektrowinkel Vanden Borre op de Guido Gezellelaan en die op een bakkerij in de Hoogstraat. De feiten werden niet betwist op zitting. Volgens hun advocaten hadden de twee geen strafblad. Terwijl zijn confrater een autonome probatiewerkstraf vroeg voor zijn cliënt, stelde meester Frédéric Thiebaut een straf met uitstel voor.

“Ernstige feiten”

Voorzitster Goedele Van de Brande volgde maandagochtend deels de verdediging. Zo oordeelde ze dat de twee schuldig waren aan alle feiten, maar er werd wel nog rekening gehouden met hun een jeugdige leeftijd. Er werd een celstraf van vijf jaar, waarvan de helft met uitstel, opgelegd. “Een autonome werkstraf zou een te lichte bestraffing zijn geweest”, motiveerde de rechter.

Een autonome werkstraf zou een te lichte bestraffing zijn geweest Rechter Goedele Van de Brande

Het duo kreeg wel voorwaarden opgelegd. Zo mogen zij gedurende vijf jaar geen nieuwe strafbare feiten plegen, moeten ze een cursus slachtoffer in beeld volgen en zijn ze verplicht om ofwel hun studies verder te zetten of om werk te zoeken. Zowel het parket, dat twee weken geleden nog een celstraf van zes jaar effectief vorderde, als de verdediging heeft nog dertig dagen de kans om in beroep te gaan tegen de veroordeling van de Mechelse rechtbank.