Twee jaar na veroordeling staat twintiger binnenkort opnieuw terecht voor hacking van computersysteem Brussel Airlines TVDZM / SRB

06 september 2019

16u00 0 Mechelen Kevin D. (24), een Mechelse hacker, zal het binnenkort mogen gaan uitleggen aan de rechter. Gedurende een jaar lang viseerde hij vliegtuigmaatschappij Brussels Airlines. Dankzij de hacking kon hij verschillende vliegtuigtickets boeken zonder er effectief voor te betalen. In oktober 2017, een maand na zijn arrestatie in dit dossier, werd hij voor gelijkaardige feiten veroordeeld tot een opschorting.

De bal ging in november 2016 aan het rollen. Het was de Belgische vliegtuigmaatschappij zelf die de fraude had opgemerkt en naar de politie was gestapt. In september 2017 werd de 24-jarige hacker dan uiteindelijk opgepakt. Even verbleef hij in de gevangenis maar de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen liet hem vrij met een enkelband. Het onderzoek naar de hacking ging intussen verder.

Tijdens dat onderzoek kwam onder meer aan het licht dat de 24-jarige het beveiligingssysteem van de luchtvaartmaatschappij systematisch had omzeild en gemanipuleerd. Zo boekte hij volgens Brussels Airlines voor zo’n 30.000 euro aan tickets zonder er effectief voor te betalen.

Vijf jaar

Het onderzoek naar de hacking werd intussen afgesloten. Vrijdagochtend moest de twintiger voor de raadkamer verschijnen. Daar werd de zaak doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Wanneer de zaak zal worden gepleit, is nog niet geweten. Wel is geweten dat indien de twintiger schuldig wordt bevonden, hij een celstraf tot vijf jaar riskeert.

In oktober 2017 werd hij al een keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Via dezelfde modus operandi, hackte hij het computersysteem van andere vliegtuigmaatschappijen waaronder American Airlines en Lufthansa. Opnieuw boekte hij zo verschillende ‘gratis' vliegtuigtickets. Hetzelfde deed de hacker toen ook bij bioscoopketen UGC, proximus en Thalys. Voor al deze feiten kreeg hij destijds een opschorting van straf en moest hij verplicht naar de psychiater voor een begeleiding.