Twee jaar effectief voor drugsdealer Tim Van Der Zeypen

09 juni 2020

Abdelbari M. uit Mechelen is door de rechtbank veroordeeld tot een effectieve celstraf van twee jaar. De Mechelaar werd schuldig bevonden aan het verhandelen van cocaïne en het bezit van een verboden wapen. Na zijn arrestatie werd er een onderzoek opgestart maar M. weigerde om verklaringen af te leggen. Toch waren de feiten voldoende bewezen volgens de rechtbank. Ze baseerde zich onder meer op de grote hoeveelheden cash geld en de aanwezigheid van de drugs. Naast de celstraf van twee jaar werd er ook nog een geldboete opgelegd van 8.000 euro. Of de verdediging in beroep zal gaan tegen het vonnis van de rechtbank, is nog niet bekend.