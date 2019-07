Twee jaar cel voor zeven winkeldiefstallen TVDZM

10 juli 2019

12u45 0 Mechelen Azdin G. uit Mechelen is door de rechter veroordeeld tot een celstraf van twee jaar effectief. De Mechelaar stond vorige maand terecht voor zeven winkeldiefstallen. Naar eigen zeggen pleegde hij deze omdat hij een zware drugsverslaving had. “Hierdoor kreeg ik de drang om diefstallen te plegen”, klonk het.

De diefstallen vonden plaats tussen 12 september en 4 oktober 2018. Bij de laatste diefstal in het centrum van Mechelen werd hij opgemerkt door een patrouilleploeg. Hij was toen aan het fietsen met twee draagtassen en begon zich meteen verdacht te gedragen. Wanneer de politie hem wilde controleren, verstopte zich zelfs nog even achter een bestelwagen. “Uiteindelijk kon hij in de boeien worden geslagen ene meegenomen naar het politiekantoor”, vertelde openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens destijds. “In de draagzakken werden verschillende gestolen spullen aangetroffen.”

Dijle

Via camerabeelden kon hij uiteindelijk gelinkt worden aan zes andere winkeldiefstallen. Hij ging er toen vandoor met boormachines, een verfpot, een mixer, een fiets en zelfs een rugzak. Die laatste gooide hij in de Dijle. De eigenaar van de winkel waar G. de rugzak had gestolen, stelde zich burgerlijke partij. Aan hem moet hij een schadevergoeding betalen van net geen 200 euro.

Het parket vorderde een celstraf van twee jaar. Rechter Suzy Vanhoonacker volgde die vordering en ging niet in op de vraag van de verdediging om hem een autonome probatiestraf op te leggen. “Stuur mijn cliënt naar de gevangenis en hij komt met een zwaarder drugsprobleem buiten”, probeerde de raadsman van G. nog. Of er beroep zal worden aangetekend is nog niet bekend.