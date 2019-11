Twee jaar cel voor expliciete chatgesprekken met 16-jarig meisje Belga

07 november 2019

16u00 2 Mechelen De correctionele rechtbank van Mechelen heeft donderdag een 68-jarige man schuldig bevonden aan het aanzetten tot ontucht van een minderjarige en voor bezit van kinderporno. De man had zeer expliciete chatgesprekken met een 16-jarige meisje. Hij kreeg een celstraf van twee jaar met uitstel.

De man leerde het meisje kennen als de partner van zijn nichtje. Beiden hadden een grote liefde voor paarden en de 68-jarige man liet zijn paard berijden door het jonge meisje. De twee raakten aan de praat en begonnen ook ‘s avonds thuis met elkaar via Facebook te chatten.

Die gesprekken waren zeer expliciet, vooral van de kant van de man. Hij vroeg zich af hoe diep hij zijn lid in de mond van het meisje zou kunnen steken en zei dat hij droomde om zijn tong in haar kutje te steken. Hij overtuigde het meisje om naaktfoto’s naar hem te sturen en zond haar regelmatig foto’s van zijn lid. Het meisje werd bang van de man, zeker nadat ze merkte dat hij naast haar paard stond te masturberen toen zij erop zat.

“Ze was heel bang dat hij effectief zou doen wat hij via chat had gezegd”, klonk het bij de advocate van het meisje. “Sindsdien heeft ze niet meer paardgereden en gaat ze wekelijks naar een psychiater.” Het meisje kreeg een voorlopige schadevergoeding van 5.000 euro.

De man beseft dat hij fout was maar zegt dat het meisje nooit aangaf dat ze dit niet wilde.