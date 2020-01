Twee fietsers rijden zonder verlichting TVDZM

14 januari 2020

Twee fietsers zijn door de politie beboet omdat ze zonder verlichting reden. De fietsers kregen niet enkel een boete van 55 euro maar kregen ook nog set fietslichtjes cadeau. “Op deze manier konden ze toch nog veilig thuis geraken zonder zichzelf en andere weggebruikers in gevaar te brengen”, aldus politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Afgelopen vrijdag nog maakte de politie bekend dat het de tijdens vier controleacties in totaal 475 fietsers had gecontroleerd. “67 fietsers waren toen ook niet in orde”, klonk Van de Sande vorige week vrijdag.