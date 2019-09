Twee fietsers naar ziekenhuis na ongevallen Wannes Vansina

26 september 2019

08u23 4

Twee fietsers hebben woensdag lichte verwondingen opgelopen bij verkeersongevallen in Mechelen. Een eerste ongeval vond plaats in de Bruul. Twee tweewielers kwamen er in aanrijding met elkaar. Een 58-jarige vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht. Het tweede ongeval gebeurde in de Guldenstraat. Een 75-jarige fietser botste er op een voetganger. Ook hij werd met een ziekenwagen afgevoerd.