Twee fietsers gewond bij evenveel verkeersongevallen Wannes Vansina

07 september 2020

12u53 0 Mechelen In de Sint-Katelijnestraat zijn zaterdag twee fietsers op elkaar gebotst. Een van hen, een 75-jarige persoon, raakte bij zijn val lichtgewond.

Een dag later viel opnieuw een gewonde bij een verkeersongeval in de Mechelse binnenstad. In de Keizerstraat kwam een 50-jarige fietsen in aanrijding met een personenwagen. Hij werd met lichte kwetsuren overgebracht naar het ziekenhuis.