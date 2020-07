Twee arbeiders bevangen door CO, niet-werkende ventilatie is oorzaak Tim Van Der Zeypen

07 juli 2020

De hulpdiensten van Lier zijn dinsdagvoormiddag moeten uitrukken naar de Kazernedreef. In de Petanqueclub waren arbeiders aan het werk. Door een probleem met het ventilatiesysteem, werden zij onwel door de blootstelling aan een hoge concentratie CO. “De twee mensen werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging”, zegt politiewoordvoerster Magalie Derboven. “Ze verkeerden niet in levensgevaar.” De brandweer kwam ook ter plaatse. Zij voerden metingen uit en stelden een te hoge CO-concentratie vast. “De ruimte werd afgesloten”, klinkt het nog bij de politiewoordvoerster. “Dit tot na herstellingen aan het ventilatiesysteem.”