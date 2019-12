Twaalf teams nemen het tegen elkaar op in European Padbol Tour TVDZM

08 december 2019

08u00 0 Mechelen In Arenal Mechelen hebben twaalf ‘Padbol’-teams uit zes verschillende Europese landen het dit weekend tegen elkaar opgenomen. “Padbol is een relatief nieuwe sport die ontstaan is in Argentinië en sinds kort ook Europa voet aan wal krijgt”, legt Mattias Van Holm uit.

Twee teams van twee spelers nemen het tegen elkaar op in een spelletje dat een kruising is tussen tennis en voetbal. In heel België zijn er momenteel nog maar vier speelpleinen. Naast twee velden in Mechelen zijn er ook nog twee in Waregem. Met de European Padbol Tour willen de organisatoren nog meer naambekendheid geven aan de sport. Tijdens het tornooi konden bezoekers dit weekend onder meer Juanal en Miguel bewonderen. Twee Spaanse wereldkampioenen Padbol. Zij namen het zondag zelf op in een testwedstrijd Padbol tegen voetballers Geoffry Hairemans en Jordi Vanlerberghe van KV Mechelen.