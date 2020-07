Twaalf maanden cel voor partnergeweld Tim Van Der Zeypen

09 juli 2020

10u20 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft Karaman A. (41) uit Mechelen schuldig bevonden aan partnergeweld. De veertiger kreeg een celstraf van twaalf maanden en een geldboete van 400 euro met uitstel opgelegd.

De man moet zich wel aan enkele voorwaarden houden. Zo moet hij onder meer een cursus agressiebeheersing volgen. Het was de vrouw van de 41-jarige Mechelaar zelf die naar de politie was gestapt in december 2019. Zij verklaarde te zijn geslagen door A. “In hun zestien jaar huwelijk werd de vrouw naar eigen zeggen al een tiental keer geslagen”, klonk het op de zitting destijds. De beklaagde had geen zin om verklaringen af te leggen. Volgens hem was het iets tussen hem en zijn vrouw. “Justitie of politie heeft hier niets mee te maken”, zei hij oorspronkelijk. Op zitting kwam hij daar deels op terug. Hij gaf de feiten toe en was bereid om zich aan voorwaarden te houden.