Twaalf maanden cel voor gedetineerde die cipier trachtte om te kopen TVDZM

05 februari 2020

18u45 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft een 25-jarige gedetineerde een bijkomende celstraf opgelegd van twaalf maanden. Soufyan E.B. stond vorige maand terecht voor een poging tot omkoping van een cipier in de Mechelse gevangenis en voor het bezit van cannabis in zijn cel.

Midden september dook de naam van de twintiger plots op in een tuchtonderzoek van de gevangenis. De gedetineerde maakte toen melding van een poging tot omkoping. “De beklaagde beloofde die cipier duizend euro als hij twee gsm’s zou overhandigen die kort daarvoor over de gevangenismuur waren gegooid”, zei procureur des konings Lieselotte Claessens destijds.

Toen de cipier daar niet op inging, probeerde de twintiger eerst nog in te spelen op zijn gevoelens. Maar nadat de cipier opnieuw weigerde, beloofde de twintiger hem 1.000 euro in ruil voor de overhandiging van de gsm’s. De cipier bleef weigeren en stapte uiteindelijk naar de gevangenisdirecteur. Later werd er in E.B.’s cel nog cannabis aangetroffen.

Bolletje cannabis

“In zijn mond werd toen een bolletje cannabis gevonden. Dat was verstopt in een doorzichtig plasticje”, ging procureur Claessens verder. “Ook op een later tijdstip, bij een nieuwe celinspectie, werden er opnieuw drugs gevonden.” De beklaagde ontkende het bezit van de drugs niet. Het omkopen wel.

“Hij was niet de initiatiefnemer voor die omkoping. Hij heeft zelfs geen 1.000 euro op zijn gevangenisrekening staan”, zei meester Ives Vekemans. “Dat idee kwam van een andere gedetineerde die hem drugs beloofde in ruil voor die vraag. Omwille van die verslavingsproblematiek was hij makkelijk te beïnvloeden."

Naast de celstraf kreeg hij ook nog een geldboete opgelegd van 800 euro effectief. Of de twintiger in beroep zal gaan tegen het vonnis, is nog niet bekend.