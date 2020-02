Twaalf maanden cel gevorderd tegen dronken man die kopstoot gaf aan agenten TVDZM

19 februari 2020

14u20 0 Mechelen Pedro D.L. uit Mechelen heeft het vandaag opnieuw mogen komen uitleggen aan de rechter. De Mechelaar stond terecht voor weerspannigheid tegenover twee agenten. Een van hen kreeg een kopstoot. Het parket vroeg een celstraf van twaalf maanden.

De politie moest in mei 2019 uitrukken naar een café in Mechelen. De beklaagde had het daar te bond gemaakt. Hij was op dat moment ook erg dronken. Eens aanwezig richtte D.L. zijn woedde naar de politie-inspecteurs. “Er ontstond een discussie nadat zij de identiteitskaart vroegen van de beklaagde”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. “Die discussie eindige uiteindelijk met een overbrenging naar het politiekantoor. Maar het boeien verliep niet vlot.”

D.L. begon zich hevig te verzetten en deelde een kopstoot en enkele trappen uit. Op het politiekantoor zelf werd hij daarna nog woester. “Meneer zei toe dat eens hij vrij zou zijn, een pistool ging halen en de agenten door het hoofd zou schieten. Daarna zou hij ook nog radicaliseren en een bom planten op het politiekantoor”, aldus Claessens. “Toen hij een dag later werd verhoord door de politie kon hij zich niets meer herinneren. Hij was de dag voordien dan ook dronken.”

Op zitting werd vandaag een celstraf van twaalf maanden gevorderd. Volgens het parket had de beklaagde een extreem negatief strafregister. Enkele maanden voor deze feiten kreeg hij nog een celstraf van achttien maanden met uitstel gekoppeld aan verschillende voorwaarden zoals een totaal alcoholverbod. “Omdat bleek dat meneer dronken was bij zijn arrestatie, lijken die voorwaarden duidelijk niet zo positief te verlopen.”

Dat hij dronken was, werd vandaag op zitting niet betwist door de beklaagde. “Ik had iemand leren kennen en waren iets gaan drinken”, zei hij. “Ik was boos geworden omdat er te weinig alcohol in mijn drankje zat en toen de politie kwam, duwden ze me tegen de muur en trapten ze tegen mijn bezeerd been. Ik heb gereageerd.” Hij vroeg de rechter om hem niet naar de gevangenis te sturen. “Ik probeer alles om af te kicken”, klonk het nog.

Op 4 maart wordt de zaak verder gezet.