Twaalf leerlingen staan dagloon bij stad af aan goed doel Wannes Vansina

17 oktober 2019

18u47 0 Mechelen Twaalf leerlingen van verschillende scholen uit de regio hebben donderdag de handen uit de mouwen gestoken voor verschillende Mechelse stadsdiensten. Ze deden dat in het kader van YOUCA Action Day.

Tijdens de YOUCA Action Day, de vroegere Zuiddag, werken leerlingen voor een dagloon van 55 euro. Dat steken ze niet in eigen zak, maar doneren ze aan een goed doel, in dit geval een ontwikkelingsproject in Guinee. Meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren engageerden zich om vandaag te gaan werken voor een bedrijf, een organisatie, een overheid of een particulier.

Voor Mechelen werkten vijfde- en zesdejaars voor Visit Mechelen, H30, enkele schepenkabinetten, de jeugddienst, lokaal dienstencentrum Den Abeel en kinderboerderij Tivoli. “Voor de scholieren is het een uitgelezen kans om de werking van een aantal stadsdiensten van dichtbij te leren kennen en tegelijk een goed doel te steunen. Samen verdienden ze vandaag 660 euro”, zegt Marina De Bie, schepen van Mondiaal Beleid.

Kato en Yassine van het Sint-Norbertusinstituut in Duffel blikken tevreden terug. “We hebben gesolliciteerd voor een job bij stad Mechelen omdat we allebei geïnteresseerd zijn in politiek en sociale media. We kregen een blik achter de schermen van het stadhuis en gingen op stap met verschillende schepenen. We hebben onder meer gewerkt rond ‘dag van de armoede’ en bomen in Mechelen. Deze dag was voor ons heel leerrijk en we zijn blij dat we hieraan hebben deelgenomen”, zeggen ze.

De provincie Antwerpen stelde in Mechelen zeven leerlingen tewerk in het Vrijbroekpark en De Nekker.