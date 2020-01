Turnleerkracht (23) vrij onder voorwaarden, gerecht onderzoekt vier nieuwe klachten van aanranding Tim Van der Zeypen

31 januari 2020

08u30 16 Mechelen De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een 23-jarige turnleerkracht uit Keerbergen vrijgelaten onder voorwaarden. De twintiger wordt verdacht van de aanranding van een vierjarige kleuter op dezelfde school. Twee weken geleden werd hij opgesloten in de gevangenis. Volgens het parket kwamen er verschillende nieuwe klachten binnen. “Maar hiervoor werd hij nog niet officieel in verdenking gesteld”, aldus het parket. “Deze klachten zullen nu verder en grondig worden onderzocht.”

De twintiger werd op 17 januari opgepakt op school. Een dag eerder waren de ouders van het slachtoffertje, tevens een collega van de twintiger, naar de politie gestapt om klacht in te dienen. Het kind moest nablijven na de turnles om te helpen met het opruimen. Tijdens dat opruimen, haalde de turnleerkracht zijn geslachtsdeel boven. Na de klacht werd hij opgepakt, in verdenking gesteld voor de zedenfeiten en opgesloten in de gevangenis.

Hij zou inmiddels ook al gedeeltelijke bekentenissen hebben afgelegd en liet via zijn raadsman Bart Vanmarcke weten dat hij zich wil laten begeleiden. “Hij weet dat hij in de fout is gegaan en wil aan zichzelf beginnen werken", liet de strafpleiter weten na de eerste raadkamer. Diezelfde raadkamer verlengde oorspronkelijk de aanhouding maar de onderzoeksrechter liet de man inmiddels vrij onder voorwaarden.

De beslissing om de man vrij te laten, is weloverwogen en duidelijk omkaderd Parketwoordvoerder Kristof Aerts

“Omkaderde beslissing”

“Deze beslissing is weloverwogen en duidelijk omkaderd”, verduidelijkt parketwoordvoerder Kristof Aerts. “Ze kwam er onder meer door het blanco strafblad en schuldinzicht van de verdachte. Op dit moment resulteert dat in een concrete en intensieve begeleiding." Inmiddels ontvingen de speurders ook al verschillende, volgens onze informatie vier, nieuwe aangiftes. “Ik ben hier nog niet van in kennis gesteld”, reageert meester Vanmarcke.

Hij vroeg wel een herverhoor bij de onderzoeksrechter. Wanneer dit zal plaatsvinden is nog niet geweten. Ook of deze nieuwe aangiftes afkomstig zijn van de ouders van andere scholieren in dezelfde school als de vierjarige, wil het parket tot slot eveneens niet bevestigen. Het onderzoek wordt inmiddels verdergezet door de recherche van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek.

Agressie

Volgens enkele bronnen zou de twintiger tijdens zijn verblijf in de gevangenis tot slot ook het slachtoffer zijn geworden van fysieke agressie. Maar verdere details hierover wil het parket niet kwijt. Na zijn arrestatie en toen de feiten aan het licht kwamen, werd de turnleerkracht onmiddellijk ontslagen. Hij was er nog maar sinds september 2019 aan de slag.

Om de identiteit van het jonge slachtoffer te beschermen, besliste onze redactie de naam van de school niet te publiceren.