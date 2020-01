Tunnel onder R6 opent woensdag voor fietsers Wannes Vansina

06 januari 2020

15u19 3 Mechelen Met een pitstop, hapjes en drankjes. Zo wordt woensdag een gloednieuwe fietstunnel onder de R6 in Mechelen geopend, ter hoogte van Otterbeek. Hij zorgt voor een veilige en directe verbinding voor voetgangers en fietsers.

De bouw van de fly-over op het kruispunt van Antwerpsesteenweg en R6 zit op schema. Tijdens de werken zal de nieuwe fietstunnel dienst doen als veilige passage langs de werf. Het kruispunt wordt vanaf dan namelijk volledig afgesloten voor fietsers en voetgangers tot het einde van de werken (komende zomer).

Fietsers rijden dan komend van Mechelen via Karekietstraat en Mezenstraat en de brug van de Otterbeek naar de nieuwe tunnel en vervolgens via een tijdelijk fietspad naar de Irisstraat en zo terug naar de Antwerpsesteenweg. Op lange termijn wordt de tunnel een belangrijke schakel in de toekomstige fietsas tussen Mechelen en Elzestraat.

De opening van de fietstunnel zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Fietsers en wandelaars worden tussen 12 en 18 uur persoonlijk door de verlichte tunnel geleid en kunnen in de pitstop hun fiets onder handen laten nemen. Ook de buurt is uitgenodigd om de tunnel te testen.

Meer informatie over de werf op www.wegenenverkeer.be/mechelen.