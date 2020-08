Tunesiër (43) riskeert twintig maanden cel voor elf winkeldiefstallen: “Ik ben gewoon vergeten te betalen” Tim Van Der Zeypen

19 augustus 2020

13u30 0 Mechelen Een 43-jarige man uit Tunesië heeft zich woensdag moeten verantwoorden voor elf winkeldiefstallen. Hij ging er telkens vandoor met sigaretten. “Maar ik vergat ze gewoon te betalen”, zei hij tegen rechter Suzy Vanhoonacker.

De man werd recent op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal. Hij had toen voor tweehonderd euro aan sigaretten in zijn rugzak verstopt. De veertiger werd gearresteerd en verhoord. Op basis van camerabeelden kon de politie de 43-jarige uiteindelijk linken aan elf winkeldiefstallen. Die vonden plaats in Mechelen (5), Heist-op-den-Berg (4), Boom (1) en Londerzeel (1).

De feiten werden staalhard betwist. Hij sprak steeds van een vergetelheid. “Totaal absurd en ongeloofwaardig”, repliceerde de openbaar aanklager. “Meneer ging de tabak doelbewust stelen om ze later te kunnen verkopen. Deze hoeveelheid tabak kan niemand alleen verwerken.” Gelet op het gebrek aan schuldinzicht eiste het parket een celstraf van twintig maanden effectief.

Meester Sylke Vankeerberghen, die de verdediging van de veertiger op zich nam, vroeg de vrijspraak maar kon zich ondergeschikt ook vinden in een straf met uitstel. “Hij heeft een blanco strafblad. Het is de allereerste keer dat hij in aanraking komt met de politie en justitie. Het is ook de eerste keer dat hij in de gevangenis zit”, gaf de strafpleiter nog mee.

Een vonnis volgt op 2 september.