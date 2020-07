Tuingereedschap gestolen uit bestelwagen Tim Van Der Zeypen

28 juli 2020

Dieven hebben op de Zemstseweg ingebroken in een bestelwagen. Deze stond geparkeerd op de oprit van een woning. De daders geraakten in het voertuig door een deur te beschadigen.Er werd een hoeveelheid tuingereedschap gestolen. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.