Tuinen in Mechelse gerechtsgebouw opgefrist Tim Van der Zeypen

24 juni 2019

16u25 0 Mechelen In de tuinen van het Mechelse gerechtsgebouw zijn vanochtend tuinaannemers gestart met het uitvoeren van enkele opfrissingswerken. Een tijdje geleden was er commotie ontstaan omdat de tuinen verwilderd waren geraakt. Gebouwverantwoordelijke Theo Byl reageert positief: “Het is belangrijk dat de tuinen er mooi bijliggen. Niet enkel voor toeristen maar ook voor wanneer we internationale delegaties ontvangen.”

Onder meer door de droogte in de zomer van vorig jaar en het niet systematisch onderhouden van de tuinen in het Mechelse gerechtsgebouw in de Keizerstraat, raakten de tuinen erg verwilderd. Buxushagen raakten zwaar aangetast en zien er dor uit, het gras stond op sommige plaatse bijzonder hoog en ongesnoeide rozenstruiken versperden her en der zelfs de wandelpaden. Een oorzaak voor het probleem was te vinden bij het ministerie van Justitie. Zij stelden een nieuwe aannemer aan maar liep door de vele opdrachten voor Justitie naar verluidt vertragingen op.

Het euvel werd eerder al aangekaart maar vanochtend zorgden enkele tuinaannemers voor beterschap in de tuinen van het Mechelse gerechtsgebouw. De hagen werden gesnoeid, de rozenstruiken werden verstevigd en het gras werd gemaaid. “Enkel voor de buxussen is er jammer genoeg nog geen oplossing en blijf het wachten. Ondanks we al geregeld contact hebben genomen met de nodige instanties en er zelfs al meermaals offertes werden opgesteld”, klinkt het nog bij gebouwverantwoordelijke Byl.

Ondanks de opfrissingswerken pas werden uitgevoerd nadat er commotie was ontstaan omtrent de verwilderde tuinen, reageert de gebouwverantwoordelijke positief op de uitgevoerde werken: “Het is jammer dat er pas zo laat werd ingegrepen en pas wanneer het in de media verschijnt.” Volgens de gebouwverantwoordelijke is het net heel belangrijk dat de tuinen goed worden onderhouden. Onder meer omdat de rechtbank de afgelopen jaren heel wat inspanningen leverde om de deuren van het gerechtsgebouw langer open te houden én voor het imago van de Mechelse rechtbank alsook zijn historische en relevante rol in de rechtspraak. “Niet enkel naar toeristen toe maar ook naar internationale delegaties die Mechelen bezoeken. Onlangs ontvingen we een delegatie uit Duitsland. Het is dan echt betreurenswaardig dat we hen moesten rondleiden in een verwilderde tuin”, besluit Byl.

