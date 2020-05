Tuinaannemer start inzamelactie voor Prinses Febe Tim Van Der Zeypen

24 mei 2020

18u00 0 Mechelen Tuinaannemer Stefaan Kiekens uit Haacht start met zijn bedrijf een actie om Prinses Febe mee haar dromen te laten uitkomen. “Elke tien procent van mijn facturen tussen 25 mei en 30 juni schenk ik integraal aan de actie Hartje voor Febe”, klinkt het.

Een directe link met het ongeneselijke meisje (7) uit Mechelen heeft Stefaan niet. “Maar toen ik het las op Facebook en de verhalen hoorde in de media, greep het me wel meteen aan”, vertelt de Vlaams-Brabander. Net zoals enkele andere ondernemers, wil ook Stefaan zijn steentje bijdragen en wil hij Febe en haar mama helpen om haar wensen alsnog te kunnen vervullen.

Van elke opdracht die hij tussen 25 mei en 30 juni zal uitvoeren, schenkt hij tien procent van zijn opbrengsten aan de actie Hartje voor Febe. “Al kan deze actie ook steeds worden verlengd”, klinkt het nog. De afgelopen dagen drukte hij zo’n tweeduizend flyers. Deze werden de afgelopen dagen gebust. “In de hoop op een succesvolle actie”, klinkt het nog.

Volgende week zal Stefaan de flyers ook gaan uitdelen in Mechelen en zijn randgemeenten. Ook in de buurt van Febe en haar ouders. “Tijdens het flyeren zullen we ook bij Febe gaan aanbellen en haar even goedendag gaan zeggen”, besluit Stefaan. Op de facebookpagina’s van SOS Stef en Hartje voor Febe kunnen geïnteresseerden meer informatie terugvinden.