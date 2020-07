Tuin Aartsbisschoppelijk Paleis vaker open: “Meer Mechelaars brengen zomer in eigen stad door” Els Dalemans

06 juli 2020

18u39 0 Mechelen De tuin van het Aartsbisschoppelijk Paleis in Mechelen zal tijdens de zomermaanden vaker toegankelijk zijn voor het publiek. In juli en augustus kan je er voortaan ook op maandag- en dinsdagnamiddag terecht.

“Stad Mechelen heeft sinds het voorjaar van 2019 haar eerste ‘stiltetuin’: een groene plek waar je kan bezinnen en tot rust komen. Het gaat om de historische tuin van het aartsbisschoppelijk paleis op de Wollemarkt, de woonplaats van aartsbisschop Jozef De Kesel”, zegt schepen van Natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen.

Extra ruimte

“De tuin van het Aartsbisschoppelijk Paleis was al toegankelijk op woensdagnamiddag, zaterdag en zondag. Tijdens de maanden juli en augustus 2020 zal de tuin uitzonderlijk ook opengesteld worden op maandagnamiddag en dinsdagnamiddag. Door de coronacrisis zullen heel wat Mechelaars deze zomer immers in eigen stad doorbrengen. Extra ruimte is dan meer dan welkom.”

Restauratie

“Zowel de tuin als het Aartsbisschoppelijk Paleis zelf worden al sinds 1818 door de Provincie Antwerpen beheerd. De provincie Antwerpen investeert 600 000 euro in de restauratie van de tuin, het is dan ook fijn dat het publiek hier nog meer zal van kunnen genieten.”

De tuin als het Aartsbisschoppelijk Paleis is tijdens de zomermaanden toegankelijk van maandag tot woensdag van 13 tot 19 uur en op zaterdag en zondag van 9 tot 19 uur.