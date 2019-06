TSM viert tien jaar Diagnose Car Antoon Verbeeck

09 juni 2019

09u24 0

TSM Mechelen vierde op zaterdag de tiende verjaardag van Diagnose Car, een community van Vlaamse leerkrachten, trainers en docenten uit het autotechnisch onderwijs.

In 2009 startte Diagnose Car als een community van 11 Antwerpse scholen met 7 voertuigen. 10 jaar later worden 45 voertuigen gedeeld met alle 80 scholen en opleidingscentra van Vlaanderen. “Elk voertuig is uitgerust met een foutsimulatie, een diagnosetoestel, opdrachten voor leerlingen en verbetersleutel voor leerkrachten. Een totaalpakket dat quasi direct inzetbaar is in de praktijklessen van elke leerkracht autotechnieken in Vlaanderen. Via deze tools kunnen leerlingen diagnosevaardigheden ontwikkelen die noodzakelijk zijn op de werkvloer”, aldus Dirk Goyvaerts, oprichter van Diagnose Car. “38 ‘Diagnose Cars’, waarvan het merendeel met een alternatieve aandrijving, worden vandaag ter beschikking gesteld voor een roadtrip door de regio. Docenten van verschillende Vlaamse scholen, Syntra en VDAB kruipen achter het stuur.” De docenten, trainers, invoerders en andere partners van Diagnose Car waren op zaterdagavond ook nog welkom op een avondfeest in TSM.